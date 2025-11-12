3. Staffel von Avatar: Dreharbeiten sind abgeschlossen

Die Dreharbeiten zur dritten und letzten Staffel von „Avatar: Der Herr der Elemente“ sind abgeschlossen.

Netflix hat offiziell bestätigt, dass die Produktion des finalen Kapitels der „Gaang“-Saga beendet ist. Zur Feier des Abschlusses veröffentlichte der Streamingdienst ein exklusives Foto der Hauptbesetzung.

Nach einem überraschenden Erfolg der ersten Staffel, wurde die Produktion um zwei weitere verlängert, die direkt hintereinander gedreht wurden. Zwar wurde die zweite Staffel bislang noch nicht veröffentlicht, doch Fans und Team sind sich einig: Die Geschichte bleibt spannend.

„Als wir mit der Arbeit an Staffel 2 begannen, haben wir drei Kräfte gebündelt: Integrität, Hoffnung und Freude. Und nun, fast drei Jahre später, schliessen wir die Produktion mit einem unglaublich talentierten und engagierten Team ab, das diese Ideale erfüllt und sogar übertroffen hat“, erklärte Executive Producerin und Autorin Christine Boylan.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die zweite und dritte Staffel steht derzeit noch aus.