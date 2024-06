A Knight of the Seven Kingdoms: Dreharbeiten haben begonnen

Nach dem Erfolg von „Game of Thrones“ ist es keine Überraschung, dass HBO nun so viel wie möglich daraus macht. Die kommende Spin-Off-Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ ist auch schon in Arbeit.

Es wird berichtet, dass die Dreharbeiten zu „A Knight of the Seven Kingdoms“ kürzlich in Belfast, Irland begonnen haben. Die Serie basiert auf dem Buch „The Hedge Knight“ von George R.R.

In der offiziellen Synopsis heisst es:

„Ein Jahrhundert vor den Ereignissen von ‚Game of Thrones‘ wanderten zwei unwahrscheinliche Helden durch Westeros ... ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan der Lange, und sein kleiner Knappe, Egg. In einer Zeit, in der die Targaryen-Linie immer noch den Eisernen Thron innehat und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht aus dem Gedächtnis verschwunden ist, warten grosse Schicksale, mächtige Feinde und gefährliche Heldentaten auf diese unvergleichlichen Freunde.“

„A Knight of the Seven Kingdoms“ soll 2025 Premiere feiern.