A Knight of the Seven Kingdoms setzt in Staffel 2 auf Fokus statt Feuerwerk

„A Knight of the Seven Kingdoms“ bleibt mit sechs Episoden schlank, doch genau darin liegt der Reiz in der nächsten Dunk-und-Egg-Runde.

Die zweite Staffel wird kompakt. Gründe sind vor allem ein gleichbleibendes Budget und steigende Produktionskosten. Sechs Episoden sind geplant – ohne unnötiges Strecken, aber dafür mit gezielten Ergänzungen.

Die Vorlage hilft beim Tempo. Beide Novellen bringen rund 80 Seiten mit, also genug Stoff für fokussiertes Erzählen. Parker betont, dass nichts künstlich aufgebläht wird. Neue Elemente entstehen nur, wenn sie Sinn ergeben und das oft in enger Abstimmung mit George R. R. Martin.

Inhaltlich bleibt die Serie bodenständig. Dunk, frischgebackener Heckenritter, und Egg, ein cleverer Stalljunge mit Geheimnissen, bewegen sich am Rand der Macht.