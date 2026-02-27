A Knight of the Seven Kingdoms´: Finale von knackt Zuschauerrekord

Westeros bleibt ein Watch-Magnet: Das Staffelfinale von „A Knight of the Seven Kingdoms“ kam in nur drei Tagen auf 9,5 Millionen Zuschauer.

Mit diesem Wert liegt das Finale rund zwei Prozent über dem bisherigen Serienhoch. Auffällig ist der kontinuierliche Reichweitenzuwachs von Folge zu Folge, ein Verlauf, der im Seriengeschäft eher die Ausnahme ist. Lediglich Episode vier fiel aus dem Muster: Sie erschien vorzeitig im Umfeld des Super Bowl und bekam dadurch weniger Aufmerksamkeit.

Inhaltlich begleitet die Serie den umherziehenden Heckenritter Ser Duncan den Grossen und seinen Knappen Egg. Zeitlich ist das Ganze zwischen „House of the Dragon“ und „Game of Thrones“ angesiedelt. Staffel zwei ist bereits bestätigt und soll 2027 starten. Bis dahin gilt: Geduld gehört in Westeros offenbar genauso zur Grundausstattung wie ein gutes Schwert.