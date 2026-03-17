A Quiet Place Part III bekommt Zuwachs

Wieder gilt: Stille ist überlebenswichtig und dieses Mal treffen bekannte Gesichter auf frische Ergänzungen.

Zur Freude von Fans kehren Emily Blunt und Cillian Murphy für „A Quiet Place Part III“ zurück, ebenso Millicent Simmonds und Noah Jupe. Regisseur John Krasinski ergänzt das Ensemble um Jack O’Connell, Jason Clarke und Katy O’Brian, doch ihre Rollen bleiben bislang geheim.

Im Mittelpunkt steht erneut das Überleben in einer Welt, in der jedes Geräusch lebensgefährlich sein kann. Das Prinzip kennt ihr: Wer nicht flüstert, riskiert grossen Ärger. Ob der dritte Teil direkt an den zweiten Film anknüpft oder einen Zeitsprung wagt, bleibt spannend. Immerhin liegen zwischen dem ersten und dritten Film rund neun Jahre.

Hinter den Kulissen bleibt vieles beim Alten. Krasinski übernimmt wieder Regie und Produktion, unterstützt von erfahrenen Namen wie Michael Bay. Die Reihe ist mittlerweile ein fester Bestandteil moderner Horrorfilme: minimalistisches Storytelling trifft auf intensiven Nervenkitzel. Für Fans des Genres und alle, die immersive Kinoerlebnisse mögen, lohnt sich das Warten.

Kinostart ist voraussichtlich der 30. Juli 2027.