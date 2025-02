Actiongeladener Clip zu Mission: Impossible – The Final Reckoning

Im Rahmen des Super Bowls wurden den Zuschauern nicht nur epischer Sport, sondern auch atemberaubende Trailer zu kommenden Blockbustern geboten. Besonders ein neuer Spot zum heiss ersehnten Action-Thriller „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ sorgte für Gänsehaut.

Fans mussten lange warten, doch nun kehrt Tom Cruise als Ethan Hunt zurück. Diesmal steht er vor seiner vielleicht gefährlichsten Mission: Er muss die Welt vor einer skrupellosen KI-Bedrohung retten. Natürlich kommt auch in diesem Teil die Action nicht zu kurz.

„Es gibt Stunts in diesem Film, die einem das Gehirn zum Schmelzen bringen werden“, verspricht Regisseur Christopher McQuarrie.

Neben Cruise sind unter anderem Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff und Angela Bassett mit dabei.

„Mission: Impossible – The Final Reckoning“ startet am 21. Mai 2025 in den Kinos.