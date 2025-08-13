Die Addams Family bekommt einen neuen Animationsfilm

Die „Addams Family“ feierte 1938 in einem Cartoon ihr Debüt, bevor 1964 die gleichnamige Fernsehserie erstmals ausgestrahlt wurde. Seitdem ist die skurrile Familie immer wieder im Gespräch – zuletzt befeuert durch den Netflix-Hit „Wednesday“. Nun planen die Macher, das Kult-Universum weiter auszubauen.

Wie im Crew Call-Podcast verraten wurde, arbeiten die „Wednesday“-Schöpfer Alfred Gough und Miles Millar gemeinsam mit Amazon MGM Studios an einem neuen Animationsfilm zur „Addams Family“: