Die Addams Family bekommt einen neuen Animationsfilm

Die „Addams Family“ feierte 1938 in einem Cartoon ihr Debüt, bevor 1964 die gleichnamige Fernsehserie erstmals ausgestrahlt wurde. Seitdem ist die skurrile Familie immer wieder im Gespräch – zuletzt befeuert durch den Netflix-Hit „Wednesday“. Nun planen die Macher, das Kult-Universum weiter auszubauen.
Wie im Crew Call-Podcast verraten wurde, arbeiten die „Wednesday“-Schöpfer Alfred Gough und Miles Millar gemeinsam mit Amazon MGM Studios an einem neuen Animationsfilm zur „Addams Family“:
„Wir arbeiten daran mit Amazon MGM und mit Kevin Miserocchi, der die Addams Foundation leitet, er kannte Charles Addams und ist der Hüter des Addams-Erbes, sowie mit Gail Berman und John Glickman. Wir starten die Animationsfilmreihe neu. Der Film wird also nichts mit den beiden vorherigen Filmen zu tun haben und auch nicht mit dieser Serie in Verbindung stehen. Es wird ein brandneuer Addams-Film werden. Wir können noch nicht viel darüber sagen, da wir uns noch in einer sehr frühen Phase befinden“, heisst es.