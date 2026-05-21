Akte X bekommt düsteres Comeback spendiert

Ein bisher recht unbeliebter „Akte X“-Film bekommt eine zweite Chance und dieses Mal soll es deutlich gruseliger werden.

Bevor das geplante Reboot von „Akte X“ startet, bringt Disney+ am 11. Juni einen Director’s Cut von „Akte X – Jenseits der Wahrheit“ online. Regisseur und Serienerfinder Chris Carter verspricht eine deutlich düsterere Version des Films.

Der ursprüngliche Kinostart im Jahr 2008 lief mit mässigem Erfolg. Kritiker und Fans waren gespalten: zu langsam, zu wenig Mystery, zu wenig Horror. Dabei hatte Carter ursprünglich genau das geplant. In einem Podcast mit David Duchovny erklärte er, dass Fox den Film damals unbedingt auf ein PG-13-Rating trimmen wollte. Bedeutet: weniger Gore, weniger psychologischer Horror, weniger „Bitte nicht allein nachts schauen“. Für die neue Fassung durfte Carter nun offenbar Szenen und Atmosphäre wieder stärker zuspitzen.