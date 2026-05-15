Zwischen Albtraum & Nostalgie

Verlassene Räume, flackerndes Licht und dieses seltsame Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt: Der finale Trailer zu „Backrooms“ zeigt, wie A24 den bekannten Internet-Mythos als Horrorfilm umsetzt.

Mit „Backrooms“ adaptiert das Studio den viralen Horror-Kosmos von Kane Parsons für die grosse Leinwand. Im Mittelpunkt steht Clark, gespielt von Chiwetel Ejiofor, der im Keller seines Möbelgeschäfts ein Portal in die sogenannten Backrooms entdeckt: endlose, unheimlich sterile Räume, die gleichzeitig vertraut und falsch wirken.

Neu ist dabei vor allem der Gruppenansatz: Anders als in den ursprünglichen YouTube-Clips verirren sich diesmal mehrere Figuren gemeinsam in die bizarre Parallelwelt.

Der Film feiert am 29. Mai 2026 Kino-Premiere.