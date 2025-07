Alice in Borderland: Trailer zur 3. Staffel

Nach drei Jahren Pause kehrt die erfolgreiche japanische Horror- und Live-Action-Serie „Alice in Borderland“ zurück. Netflix hat jetzt einen ersten Trailer zur dritten Staffel veröffentlicht.

Achtung, Spoiler!

Die neue Staffel knüpft an die Geschichte von Arisu (Kento Yamazaki) und Usagi (Tao Tsuchiya) an, die am Ende von Staffel 2 alle Spiele überlebt, in die reale Welt zurückgefunden und geheiratet haben.

Der Trailer verspricht erneut hochgefährliche Spiele – dieses Mal unter anderem mit Feuerpfeilen und Stromfallen. Neben vertrauten Figuren treten auch zahlreiche neue Spieler auf den Plan.

Regie führt wie zuvor Shinsuke Sato, der auch das Drehbuch zusammen mit Yasuko Kuramitsu schrieb.

„Alice in Borderland“ Staffel 3 startet am 25. September 2025 exklusiv bei Netflix.