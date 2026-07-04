Alien Stage wird zum Anime

Nach Millionen von Aufrufen auf YouTube schafft es die düstere Serie „Alien Stage“ aus Südkorea ins Anime-Format. Die Neuigkeit wurde im Rahmen der Anime Expo 2026 bekannt gegeben.

Entwickelt wurde „Alien Stage“ von Animator Vivinos und QMENG. Statt klassischer Episoden erzählt die Reihe ihre Geschichte über Musikvideos, Charakter-Songs und Illustrationen. Im Mittelpunkt stehen entführte Menschen, die in einer Gesangsshow für ausserirdische Zuschauer antreten müssen. Wer verliert, scheidet nicht nur aus dem Wettbewerb aus, sondern bezahlt mit dem Leben.

Seit dem Debüt im Jahr 2022 entwickelte sich das Projekt zu einem echten Multimedia-Hit. Die zwölf veröffentlichten Folgen kamen zusammen auf mehr als 200 Millionen Aufrufe, das Finale erschien im Juni 2025.

Aktuell befindet sich der Anime in Produktion, Informationen zu Studio, Cast, Team oder einem Starttermin gibt es allerdings noch nicht.