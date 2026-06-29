Amazon MGM setzt auf schräge Clown-Welt

Clowns sind für viele ein Albtraum. Mit dem Animationsfilm „Funny Business“ möchte Amazon MGM aber auch jene ins Kino locken, die den gruseligen Spassmachern normalerweise lieber aus dem Weg gehen.

Noch befindet sich das Projekt in einer frühen Entwicklungsphase, sorgt mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Humor, Coming-of-Age und düsteren Clown-Figuren aber bereits für Aufmerksamkeit. Hinter dem Film steht ein erfahrenes Comedy-Team.

„Funny Business“ basiert auf einer Originalidee der Brüder Aaron und Will Eisenberg und wird als Coming-of-Age-Komödie beschrieben, die in einer Welt voller freundlicher und bösartiger Clowns spielt. Wie genau die Handlung aussieht, hält das Studio bislang noch unter Verschluss.

Zum Produzententeam gehören Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald von Counterbalance Entertainment, die vor allem durch „Cobra Kai“ bekannt wurden. Unterstützung kommt ausserdem von Chris Viscardi, dem ehemaligen Leiter von Nickelodeon Animation, der bereits an zahlreichen Animationsprojekten mitgewirkt hat.