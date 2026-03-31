Amazon pausiert Dreh von Tomb Raider

Ein kurzer Schreckmoment am Set von „Tomb Raider“ sorgt dafür, dass Lara Croft vorerst eine Pause einlegt.
Schauspielerin Sophie Turner hat sich beim Dreh der neuen Serie verletzt; eine ältere Rückenverletzung macht erneut Probleme. Die Produktion steht nun vorübergehend still, Prime Video gibt sich dennoch entspannt und spricht von einer reinen Vorsichtsmassnahme.
Die Serie soll 2027 erscheinen, doch ob der Zeitplan hält, bleibt vorerst offen. Neben Turner stehen Grössen wie Sigourney Weaver und Jason Isaacs vor der Kamera, ein Cast, der sowohl Gaming- als auch Filmfans abholen dürfte.
Gleichzeitig erlebt das gesamte Franchise ein frisches Momentum: Zwei neue „Tomb Raider“-Games sind für 2026 und 2027 angekündigt, und nach dem Erfolg der „Fallout“-Adaption setzt Prime Video offenbar weiterhin stark auf Stoffe aus der Gaming-Welt.