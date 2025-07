AMC bestätigt 3. Staffel von The Walking Dead: Dead City

Erst vor wenigen Wochen lief das Finale der 2. Staffel, doch AMC hat die Fans bereits mit der Ankündigung einer 3. Staffel von „The Walking Dead: Dead City“ erfreut – allerdings mit einem neuen Showrunner an der Spitze.

Eli Jorné, der die Serie entwickelt und bislang geleitet hat, gibt seinen Posten ab. Nachfolger wird Seth Hoffman, ein erfahrener Autor und Produzent, der bereits an der Hauptserie „The Walking Dead“ mitgewirkt hat.

Die Dreharbeiten sollen im Herbst 2025 in Boston beginnen, ein konkreter Starttermin steht allerdings noch nicht fest. Der Release der neuen Folgen ist derzeit für Ende 2026 geplant. Inhaltlich knüpft die 3. Staffel an das Finale der 2. Staffel an.

Neben Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan, die erneut als Hauptdarsteller und ausführende Produzenten mitwirken, kehren auch Scott M. Gimple, Brian Bockrath und Colin Walsh ins Produktionsteam zurück. Im Zentrum der neuen Staffel soll die Suche nach Maggies entfremdetem Sohn Hershel stehen.