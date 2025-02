FastLoaders, bekannt für ihre Remakes klassischer Videospiel-Soundtracks, haben eine Kickstarter-Aktion für Amiga Rocks Harder gestartet, ein Dreifach-Album, das Amiga-Spielemusik neu interpretiert.

Aufbauend auf Amiga Rocks enthält dieses neue Album über 30 Tracks aus kultigen Spielen wie "Shadow of the Beast", "Turrican 3", "Pinball Dreams", "Another World" und "Dune". Jeder Track wurde mit echten Instrumenten aufgenommen, um den Geist des Originals zu bewahren und gleichzeitig die rockige Energie von FastLoaders hinzuzufügen.

Das Album erscheint in einem Dreifach-Digipack mit exklusivem, von Amiga inspiriertem Artwork; für Sammler sind signierte Exemplare erhältlich. Alle physischen Vorbestellungen enthalten hochwertige digitale FLAC/MP3-Downloads.

Fans können auch die finale Trackliste beeinflussen, indem sie für ihre Lieblings-Amiga-Tracks pledgen, die gecovert werden sollen. FastLoaders' frühere Alben, darunter Ninja Musicology, Rock Hubbard, C64 Rocks und Amiga Rocks, haben viel Anerkennung gefunden. Ihre Live-Auftritte, wie Ninja Musicology - Live From The Dungeons und FastLoaders & Rob Hubbard LIVE! festigen ihren Ruf weiter.

Der Kickstarter für Amiga Rocks Harder ist jetzt live. Macht mit bei der Kampagne und seid Teil dieser Hommage an die Amiga-Spielemusik!