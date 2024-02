Among Us: Neues Lebenszeichen von der Serie

„Among Us“ hat einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Mit einer Animationsserie möchten CBS Studios und Innersloth an diesen Erfolg anschliessen.

Das Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel „Among Us“ bekommt eine Serie spendiert. Die Produktion spiegelt das Konzept des Spiels wider, in dem es darum geht, einen ausserirdischen Hochstapler unter den Besatzungsmitgliedern zu identifizieren. Das Spiel erlangte im Jahr 2020 immense Popularität mit Millionen von Nutzern und Milliarden von Aufrufen auf Plattformen wie YouTube und Twitch, woraufhin eine Serie angekündigt wurde.

Nun gibt es ein neues Lebenszeichen, denn CBS Studios hat auf Instagram ein erstes Teaser-Bild veröffentlicht.

„Geduldige Crewmitglieder werden mit einer (völlig ungefährlichen) Pizza-Party belohnt (keine Falle). Die Arbeit an der #AmongUsAnimated Show geht gut voran“, heisst es.

Wann die Serie anlaufen soll, ist bisher nicht bekannt.