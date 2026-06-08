Among Us überrascht Fans mit Serien-Release aus dem Nichts

Kein langer Countdown: Die neue „Among Us“-Animationsserie setzt auf den Überraschungseffekt. Statt die Veröffentlichung wochenlang anzukündigen, stellte Paramount Plus alle zehn Episoden der ersten Staffel direkt zum Abruf bereit.

Die spontane Veröffentlichung passt zur DNA des beliebten Multiplayer-Hits. Inhaltlich bleibt die Adaption ihrer Vorlage treu. Eine Gruppe von Astronauten versucht, ihre Mission aufrechtzuerhalten, während sich ein oder mehrere Gestaltwandler heimlich unter die Crew gemischt haben. Jede Episode entwickelt sich zu einem kleinen Mystery-Spiel, bei dem Figuren und Publikum gleichermassen rätseln, wem sie vertrauen können.

Fans können die komplette Staffel jetzt im Binge-Modus ansehen und versuchen, die Hinweise schneller zu entschlüsseln als die Crew. Ein ungewöhnlicher Schritt in einer Branche, die Neuerscheinungen oft Monate im Voraus plant und gerade deshalb für Gesprächsstoff sorgt.