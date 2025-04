Angry Birds erhält mit 3. Film eine weitere Chance

Was mal als Mobile Game begann, entwickelte sich zu einem echten Multimedia-Phänomen: Neben einer animierten Serie entstanden in der Vergangenheit zwei Kinofilme. Jetzt kündigt Paramount Pictures mit „The Angry Birds Movie 3“ das nächste Kapitel an – inklusive geplanter Kinopremiere am 29. Januar 2027.

Das Spiel „Angry Birds“, das Entwickler Rovio 2009 veröffentlichte, begeisterte Millionen von Spielern weltweit und legte den Grundstein für das wachsende Franchise. Für den dritten Film arbeiten erneut Rovio Entertainment und SEGA zusammen. Auch die prominente Sprecherbesetzung kehrt zurück – unter anderem Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom und Danny McBride. Dazu gesellen sich Produzent John Cohen, der bereits an den ersten beiden Teilen beteiligt war, sowie Regisseur John Rice, der schon beim ersten Film Regie führte – eine vielversprechende Zusammensetzung.

Die bisherigen Filme erzielten gemischte Erfolge: Während der erste Teil 2016 weltweit rund 352 Millionen US-Dollar einspielte, blieb die Fortsetzung von 2019 mit 147,8 Millionen US-Dollar deutlich hinter den Erwartungen. Mit Teil 3 soll die Reihe nun wieder an alte Erfolge anknüpfen.