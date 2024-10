Animationsfilm FLOW begeistert Katzen- und Filmfans

Wenn ihr Katzen liebt, wird euch der kommende Animationsfilm „Flow“ begeistern. Ein neuer Trailer ist jetzt verfügbar.

Der Film von Regisseur Gints Zilbalodis, der beim „Annecy Film Festival“ bereits den Publikumspreis, den Jurypreis und den Preis für die beste Originalmusik gewonnen hat, erzählt die Geschichte einer Katze auf einem epischen Abenteuer.

„Die Katze ist ein Einzelgänger, aber als ihre Heimat von einer grossen Flut verwüstet wird, findet sie Zuflucht auf einem Boot, das von verschiedenen Tierarten bevölkert wird, und muss sich trotz ihrer Unterschiede mit ihnen zusammentun. In dem einsamen Boot, das durch mystische überflutete Landschaften segelt, müssen sie die Herausforderungen und Gefahren meistern, die mit der Anpassung an diese neue Welt einhergehen“, heisst es in der Beschreibung.