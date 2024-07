Anime-Klassiker Lady Oscar erhält Kinofassung

Einige Generationen werden sich sicher noch an die Anime-Serie „Lady Oscar“ erinnern. Nun erhält der Shojo-Klassiker einen Kinofilm.

Der ursprüngliche Anime lief in den 90ern im Fernsehen und erhielt 2022 eine HD-Neuauflage. „Lady Oscar“ konnte in den vergangenen Dekaden eine grosse Fan-Gemeinde aufbauen. Das renommierte Studio MAPPA hat sich nun dem Ziel angenommen, aus dem Klassiker einen Kinofilm zu machen, der im Frühling 2025 in japanischen Kinos laufen soll.

Die Geschichte dreht sich um Oscar François de Jarjayes, die als „Sohn“ und Erbe der Familie eines Generals aufgewachsen ist, Marie Antoinette, die als Braut aus dem benachbarten Österreich anreist, um eine edle und anmutige Königin zu werden, Oscars Diener und Jugendfreund, der Bürgerliche André Grandier und Hans Axel von Fersen, ein gut aussehender und intelligenter Graf aus Schweden.