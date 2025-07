Apple TV+ arbeitet an neuer Ted Lasso-Staffel

Gute Nachrichten für Fans der Hit-Comedyserie „Ted Lasso“, denn Apple TV+ hat offiziell den Produktionsstart der vierten Staffel bekannt gegeben.

Gedreht wird sowohl in Kansas City als auch in London. Neben Jason Sudeikis in seiner Paraderolle als Ted kehren viele bekannte Gesichter zurück. Laut ersten Informationen wartet die neue Staffel mit einem überraschenden Twist auf: Ted kehrt nach Richmond zurück – und übernimmt die Leitung eines zweitklassigen Frauenfussballteams. Das bringt neue Herausforderungen und frischen Wind in die Erfolgsserie.

„Ted Lasso“ feierte 2020 Premiere und eroberte schnell die Herzen der Zuschauer. Die Serie wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit 13 Emmys. Staffel vier verspricht, diese Erfolgsgeschichte nahtlos fortzuschreiben.