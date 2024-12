Arbeit an Black Panther 3 offiziell bestätigt

Es gibt Neuigkeiten aus den Marvel Studios, denn es wurde nun offiziell bestätigt, dass sich „Black Panther 3“ in der Entwicklung befindet.

Erst kürzlich sorgte Denzel Washington mit der Ankündigung seiner Beteiligung am Projekt für Aufsehen. Viele Fans hoffen, dass der neue Film an den Erfolg von „Black Panther: Wakanda Forever“ anknüpfen kann.

Nate Moore, ein langjähriger Marvel-Manager und Schlüsselperson hinter der „Black Panther-Reihe“, wird seine aktuelle Position nach der Veröffentlichung von „Captain America: Brave New World“ im Jahr 2025 aufgeben. Dennoch bleibe er in einer anderen Funktion an „Black Panther 3“ beteiligt – eine vielversprechende Grundlage für das Projekt. Moore äusserte sich dankbar über seine Zeit bei Marvel und freut sich darauf, seine Erfahrung in neue Projekte einzubringen, darunter auch eine Rückkehr nach Wakanda.