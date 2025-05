Assassin's Creed: Endlich geht es mit der Serie voran

Fünf Jahre nach der Ankündigung einer Live-Action-Serie basierend auf Ubisofts Spielreihe „Assassin’s Creed“ nimmt die Produktion nun endlich Fahrt auf.

Ein Autoren-Team ist bereits bestätigt: Mit Roberto Patino („Westworld“) und David Wiener („Halo“) als Showrunnern wird die Serie von erfahrenen Kreativen geleitet. Unterstützt werden sie von Emily St. John Mandel („Station Eleven“) und Claire Kiechel („Watchmen“).

Obwohl Details zur Handlung und Besetzung noch ausstehen, peilt die Serie eine Veröffentlichung in der TV-Saison 2025/2026 an. In den kommenden Wochen dürften daher weitere Informationen folgen. Die Wartezeit können sich Fans beispielsweise mit dem Spiel Assassin's Creed Shadows versüssen.