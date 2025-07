Assassin’s Creed bei Netflix

Die Serie befindet sich bereits seit rund fünf Jahren in Planung, doch nun gibt es ein Update von Netflix zur Live-Action-Verfilmung der Kultspielreihe „Assassin’s Creed“.

Nachdem bereits 2020 ein Deal mit Ubisoft geschlossen wurde, scheint die Adaption von „Assassin’s Creed“ nun voranzugehen. Showrunner Roberto Patino („Sons of Anarchy“) und David Wiener („Halo“) nehmen sich der Aufgabe an, den Kern der Spiele in der Geschichte der Serie aufzugreifen.

Netflix betont, die Serie ehre das Vermächtnis des Spiels und biete gleichzeitig einen frischen Zugang für neue Zuschauer. In der Beschreibung heisst es: „Die Serie begleitet ihre Figuren durch entscheidende historische Ereignisse, während sie darum kämpfen, das Schicksal der Menschheit zu formen.“