Assassin’s Creed als Serie bei Netflix

Es gibt gute Nachrichten zur Live-Action-Serie von „Assassin’s Creed“, denn ein bekannter Name hinter der Kamera stärkt jetzt dieses Projekt.

Johan Renck, bekannt für die HBO-Serie „Chernobyl“, wird beim neuesten „Assassin’s Creed“-Projekt Regie führen. Mit einem jungen Cast, einer klaren inhaltlichen Ausrichtung und der engen Zusammenarbeit mit Ubisoft nimmt das Projekt weiter Form an – auch wenn viele Details weiterhin unter Verschluss bleiben. Versprochen aber werden historische Schauplätze, Verschwörungen und der bekannte Konflikt zwischen Assassinen und Templern.

Vor der Kamera werden unter anderem Toby Wallace und Lola Petticrew stehen, ergänzt durch weitere Serien-erprobte Darsteller.