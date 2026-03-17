Assassin’s Creed wird zur Serie: Netflix baut den Cast aus

Die kommende Live-Action-Serie zu „Assassin’s Creed“ bekommt weiteren Cast-Zuwachs: Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris und Corrado Invernizzi ergänzen das Ensemble. Welche Rollen sie übernehmen, bleibt vorerst unter Verschluss, wenig überraschend bei einem Projekt, das stark auf Geheimhaltung und Spannungsaufbau setzt.

Verantwortlich für die Serie sind Roberto Patino und David Wiener, die bereits Erfahrung mit komplexen Stoffen mitbringen. In Zusammenarbeit mit Netflix und Ubisoft entsteht eine Geschichte, die ihre Figuren durch verschiedene historische Epochen führt. Ein zentrales Element der Spielreihe, die seit 2007 weltweit ein grosses Publikum erreicht hat.

Nach dem gemischt aufgenommenen Kinofilm von 2016 soll die Serie nun zeigen, wie gut das Franchise im Serienformat funktioniert. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt. Bis dahin bleibt Zeit, die versteckten Klingen gedanklich zu polieren.