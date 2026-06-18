Austin Powers: Comeback ist wahrscheinlich

Nach Jahren voller Gerüchte gibt es erstmals ein klares Signal: „Austin Powers“ soll tatsächlich für einen vierten Film zurückkehren.

Mike Myers hat die Rückkehr von „Austin Powers“ quasi bestätigt. Konkrete Details zum Projekt gibt es zwar noch nicht, doch die Aussage des Schauspielers gilt als bislang deutlichster Hinweis auf eine Fortsetzung der Kultreihe. Auch ein Wiedersehen mit „Dr. Evil“ scheint möglich. Die grosse Frage bleibt: Wie bringt man die schräge Spionage-Parodie ins Jahr 2026?

Ganz aus der Luft gegriffen scheint das Vorhaben nicht zu sein. Erst kürzlich schlüpfte Myers für einen Werbespot erneut in die Rolle des berüchtigten „Dr. Evil“. Mit dabei waren mehrere bekannte Gesichter aus den Originalfilmen. Das deutet darauf hin, dass zumindest Teile des alten Ensembles weiterhin Interesse an einer Rückkehr haben.