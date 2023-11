Avatar 3: James Cameron gibt ein Statusupdate

Während Film-Fans such zwischen den Filmen „Avatar“ und „Avatar 2“ 13 Jahre gedulden mussten, sollen sie auf den dritten Teil nicht so lang warten müssen. Dieser soll sich bereits in der Postproduktion befinden.

James Cameron verriet kürzlich, dass sich „Avatar 3“ bereits in der Postproduktion befindet, es wäre allerdings hektisch.

„Wir befinden uns gerade in zwei sehr hektischen Jahren der Postproduktion. Es wird also Weihnachten 2025 sein“, so Cameron.

Im Juni gab Disney bekannt, dass die Veröffentlichung der drei kommenden „Avatar“-Fortsetzungen von Cameron erneut verschoben wurde, was die Fortführung des Franchise bis ins Jahr 2031 verlängert.

Sollte sich das Team an den geplanten Zeitplan halten können, müssen Fans sich also nur noch zwei Jahre gedulden, bis „Avatar 3“ erscheint.