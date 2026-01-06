Avatar 3 knackt die Milliardenmarke

In Pandora brennt es lichterloh – auch an den Kinokassen, da allerdings aus ganz anderen Gründen: „Avatar: Feuer und Asche“ hat weltweit die Milliardenmarke geknackt.

Nur wenige Wochen nach dem Start hat der dritte Teil der „Avatar“-Reihe bereits mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Ob der Film langfristig an die Laufzeit und Einnahmen der Vorgänger anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Besonders stark fällt das internationale Interesse aus: Neben den USA zählen Deutschland, Korea, Frankreich und China zu den wichtigsten Märkten.

Für James Cameron ist dieser Erfolg kein Zufall, sondern Teil eines klaren Musters. Nach „Titanic“ sowie den ersten beiden „Avatar“-Filmen ist „Feuer und Asche“ bereits sein viertes Werk, das die Milliardenhürde überspringt.

Wie es mit der Reihe weitergeht, ist offen. Cameron hatte zuletzt angedeutet, die Geschichte möglicherweise nicht selbst fortzuführen. Gleichzeitig gibt es bereits andere Regisseure, die Interesse an einer Weiterführung der „Avatar“-Saga signalisiert haben.