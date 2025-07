Avatar: Fire and Ash – Neuer Teil führt Zuschauer zum düsteren Na’vi-Clan

Seit über 15 Jahren fasziniert James Camerons „Avatar“-Universum Fans von Science-Fiction-Filmen weltweit. Mit dem Trailer zu „Avatar: Fire and Ash“ gewährt die Saga nun erstmals einen ausführlichen Blick auf einen neuen, kampferprobten Na’vi-Clan.

Vor drei Jahren wurde die Filmreihe mit „The Way of Water“ fortgesetzt – nun fiebern Fans dem dritten Teil entgegen. In der offiziellen Inhaltsangabe heisst es:

„Die Familie von Jake und Neytiri ringt nach Neteyams Tod mit ihrer Trauer und trifft auf einen neuen, aggressiven Na’vi-Stamm, die Ash People, angeführt von der feurigen Varang. Während der Konflikt auf Pandora eskaliert, rückt ein neuer moralischer Fokus in den Mittelpunkt.“

Regisseur James Cameron betont die dynamische Entwicklung innerhalb der Familie Sully. Gleichzeitig wolle man sich von der bisherigen Schwarz-Weiss-Malerei lösen. Das Klischee „alle Menschen sind böse, alle Na’vi sind gut“ soll hinterfragt und aufgebrochen werden.

„Avatar: Fire and Ash“ ist der dritte Teil einer auf fünf Filme angelegten Reihe. Der Kinostart ist für den 19. Dezember 2025 geplant. Teil vier und fünf sollen am 21. Dezember 2029 bzw. 19. Dezember 2031 folgen.