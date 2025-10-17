Avatar hautnah: Feuer und Wasser im Stream

Wenn euch schon immer interessiert hat, wie James Cameron Pandora wirklich zum Leben erweckt hat, liefert Disney+ im Dokumentarfilm „Fire and Water: Making the Avatar Films“ die Antworten.

Am 7. November erscheint die Doku, die nicht nur die Entstehung von „Avatar: The Way of Water“ zeigen, sondern auch einen ersten Blick auf den kommenden Teil „Avatar: Fire and Ash“ erlauben soll. Begleitet wird der Film von exklusiven Interviews und Making-of-Material.

Das „Avatar“-Universum begleitet Fans bereits seit dem Jahr 2009 – viele waren sicher neugierig über Camerons präzises Vorgehen, zum Beispiel wie Emotionen, Bewegungen und Details digital übertragen werden, ohne dass die Schauspieler selbst verloren gehen.

Neben technischen Einblicken liefert die Doku auch persönlichen Input von Cameron und seinem Team – ein Mix aus Innovation, Schauspielkunst und Storytelling, der die „Avatar“-Filme so besonders macht.