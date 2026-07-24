Avatar: Seven Havens startet im Oktober

Der erste Teaser zu „Avatar: Seven Havens“ ist da und gibt einen ersten Vorgeschmack auf das bislang düsterste Kapitel der beliebten Animationsreihe.

Paramount+ hat ausserdem den Starttermin bestätigt: Die 26-teilige Serie erscheint am 9. Oktober. Fans erwartet eine neue Geschichte im „Avatar“-Universum, die auf eine veränderte Welt setzt.

Der Teaser verrät zwar noch nicht viele Details, zeigt jedoch eine Welt, in der Geister weiterhin eine ernste Bedrohung darstellen und das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht. Entwickelt wurde die Serie erneut von den „Avatar“-Schöpfern Michael DiMartino und Bryan Konietzko. Mit klassischer 2D-Animation bleibt sie den Wurzeln des Franchise treu, geht erzählerisch aber neue Wege.