Avatar-Universum zieht um

Schlechte Nachrichten für Kinoliebhaber, aber gute Nachrichten für diejenigen, die lieber in den eigenen vier Wänden schauen. Paramount+ bündelt jetzt das komplette animierte Avatar-Universum und bringt so neue Filme und Serien ohne Umwege zu euch nach Hause.

Wer auf eine Kino-Vorstellung gehofft hat, muss jetzt umdenken, denn „The Legend of Aang: The Last Airbender“ tauscht den klassischen Kinostart gegen eine Premiere auf Paramount Plus. Der Streaming-Dienst wird zur festen Adresse für alle animierten Inhalte aus dem „Avatar“-Kosmos. Auch die neue Serie „Avatar: Seven Havens“ landet dort.

„The Legend of Aang: The Last Airbender“ feiert voraussichtlich im Oktober 2026 Premiere.