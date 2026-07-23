Marvel gibt mit einem neuen Trailer zu „Avengers: Doomsday“ einen ersten grösseren Ausblick auf den nächsten „Avengers“-Film und liefert dabei reichlich Gesprächsstoff.

Der Trailer vereint zahlreiche bekannte Figuren aus dem MCU, von den „Fantastic Four“ über die „Thunderbolts“ bis hin zu den „X-Men“. Im Mittelpunkt steht Doctor Doom, gespielt von Robert Downey Jr. Für zusätzliche Spekulationen sorgt zudem das überraschende Comeback von Steve Rogers. Der Clip liefert erste Einblicke in das kommende Multiversum-Abenteuer und stimmt auf den Kinostart im Dezember ein.

Hinter der Kamera stehen erneut die Russo-Brüder, die bereits „Avengers: Infinity War“ und „Endgame“ inszenierten. Der Kinostart ist für den 16. Dezember geplant.