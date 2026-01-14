Bei Avengers: Doomsday rückt Wakanda ins Zentrum

„Avengers“-Fans dürfen aufhorchen: Marvel hat einen neuen Trailer zu „Avengers: Doomsday“ veröffentlicht und rückt dabei Wakanda ins Zentrum der Handlung.

Der Clip öffnet die Tür für ein grösseres MCU-Crossover und liefert deutlich mehr Inhalt als die bisherigen Teaser. Statt einzelner Figuren setzt Marvel diesmal auf ein breiteres Zusammenspiel der bekannten Welten.

Im Fokus stehen von Beginn an Shuri, M’Baku und Namor, begleitet von Delegationen aus Wakanda und Talokan. Besonders ins Auge fallen die neuen Kostümdesigns, die Elemente beider Kulturen verbinden – ein klares visuelles Signal dafür, dass der fragile Waffenstillstand weiterhin Bestand hat.

„Avengers: Doomsday“ soll am 16. Dezember 2026 in die Kinos kommen.