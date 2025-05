Avengers: Doomsday und Secret Wars verschoben

In Disneys Terminplan gibt es ein paar Änderung, so wurden die kommenden „Avengers“-Filme ein ganzes Stück nach hinten verschoben. Fans müssen sich als länger gedulden.

Spider-Man: Brand New Day July 31, 2026. pic.twitter.com/CxSguPPIeU — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025

„Avengers: Doomsday“ erscheint jetzt nicht mehr geplant im Mai 2026, sondern wird mit dem 18. Dezember nun eine Art Weihnachtsgeschenk. „Avengers: Secret Wars“ folgt dann ein Jahr später, am 17. Dezember 2027, ebenfalls mehr als ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant.

Als Grund wird eine grosse Umstrukturierung des Kino-Kalenders genannt. Disney schiftet derzeit mehrere Marvel-Filme. „Doomsday“ und „Spider-Man: Brand New Day“ bleiben somit die einzigen MCU-Filme im Jahr 2026. CEO Bob Igers betonte in der Vergangenheit, künftig Qualität vor Quantität zu setzen, nachdem Marvel durch eine Flut von Filmen und Serien zuletzt an Fokus verloren hatte.