Avengers: Doomsday vereint Helden aus drei Universen

Ein neues Konzeptbild zu „Avengers: Doomsday“ liefert den bislang deutlichsten Vorgeschmack auf den kommenden Marvel-Film und sorgt bereits für reichlich Gesprächsstoff in der Community.

AVENGERS: DOOMSDAY - the final full film I had the honor of leading as Director of Visual Development at Marvel Studios.



This illustration commemorates that journey & reveals the characters & their looks for the first time. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/87l95XZZ7d — Andy Park (@andyparkart) July 11, 2026

„Doctor Doom“ im Fokus, dazu die „Fantastic Four“, die „X-Men“ und zahlreiche bekannte MCU-Figuren: Marvel hat erstmals eine offizielle Konzeptgrafik zum kommenden Crossover veröffentlicht. Das Artwork zeigt nicht nur das Design des neuen Gegenspielers, sondern gibt auch einen ersten Eindruck davon, wie die verschiedenen Marvel-Universen aufeinandertreffen. Gleichzeitig fehlen einige Fan-Lieblinge – und genau das befeuert bereits zahlreiche Spekulationen.

Das Konzeptbild wurde im Rahmen einer Marvel-Präsentation in Shanghai enthüllt und stammt von Andy Park, dem ehemaligen Leiter der visuellen Entwicklung bei Marvel Studios. Zwar handelt es sich noch nicht um Szenen aus dem fertigen Film, doch Concept Arts dienen als kreative Grundlage für Figuren, Kostüme und Schauplätze. Auffällig ist ausserdem, wer auf dem Bild nicht zu sehen ist: Weder „Spider-Man“ noch „Wolverine“ oder „Deadpool“ tauchen auf.