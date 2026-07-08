Backrooms-Film feiert grossen Meilenstein

Die Verfilmung von „Backrooms“ erreicht den nächsten Meilenstein. Nach nur 37 Tagen im Kino hat die Horror-Adaption weltweit bereits fast 360 Millionen US-Dollar eingespielt.

Trotz eines vergleichsweise kleinen Budgets von nur 10 Millionen US-Dollar entwickelte sich „Backrooms“ zu einer der Kino-Überraschungen des Sommers. In China nähert sich der Film der Marke von 15 Millionen US-Dollar, während er in Frankreich bereits der erfolgreichste Titel des Studios A24 ist. Auch in Deutschland entwickelt sich der Horrorfilm weiterhin positiv: Am vergangenen Wochenende konnten die Einnahmen sogar leicht zulegen.

Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Webserie von Kane Parsons. Im Mittelpunkt steht ein Möbelhändler, der einen geheimnisvollen Zugang zu den endlosen, surrealen „Backrooms“ entdeckt und spurlos verschwindet. Seine Therapeutin begibt sich daraufhin selbst in das rätselhafte Labyrinth, um ihn zu retten.