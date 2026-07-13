Backrooms geht in eine ungewöhnliche Verlängerung

Nach dem Erfolg des „Backrooms“-Films legt A24 jetzt mit einer ungewöhnlichen Zugabe nach.

Mit einem einstündigen „Backrooms Ambience“-Video auf YouTube greift das Studio den aktuellen Trend rund um Ambient-Content auf. Statt neuer Szenen erwartet euch die bekannte, unheimliche Atmosphäre der endlosen gelben Gänge. Das Video richtet sich vor allem an Fans sogenannter Liminal Spaces – Orte, die vertraut wirken und gleichzeitig ein seltsames Gefühl von Leere oder Unbehagen auslösen. Die Veröffentlichung begleitet den digitalen Heimkinostart des Films.

„Backrooms“ entwickelte sich trotz gemischter Kritiken zu einem grossen Publikumserfolg. Mit rund 350 Millionen US-Dollar Einspielergebnis weltweit gehört der Film zu den erfolgreichsten Horrorproduktionen des Jahres.