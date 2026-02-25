Backrooms kommt ins Kino

Der virale Horrortrend „Backrooms“ verlässt YouTube und betritt die grosse Leinwand.

Mit Backrooms bringt das Studio A24 einen bekannten Creepypasta-Stoff ins Kino. Regie führt erstmals Langfilm-Neuling Kane Parsons, der unter dem Namen Kane Pixels eine lo-fi Webserie veröffentlichte: körnige Bilder, endlose Räume, kaum Musik. Der Teaser bleibt diesem Stil treu und warnt gleich zu Beginn nüchtern: „You are not supposed to be here“ („Du solltest nicht hier sein“). Mehr braucht es nicht, um jetzt schon Unbehagen zu erzeugen.

Inhaltlich geht es um verstörende Heimvideos und eine Tür im Keller eines Möbelhauses, die in eine falsche Realität führt. Eine Therapeutin folgt einem verschwundenen Patienten dorthin. Das Setup ist klar, der Reiz liegt im Mood-Building: Analog-Horror statt Effektgewitter, ein Trend, der gerade auf TikTok und YouTube wieder Fahrt aufnimmt.

Der Kinofilm zu Backrooms soll am 29. Mai 2026 in die Kinos kommen.