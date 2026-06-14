Backrooms-Regisseur wohl interessiert an Portal-Film

Nach dem Erfolg von „Backrooms“ wird bereits darüber spekuliert, welches Projekt Regisseur Kane Parsons als Nächstes in Angriff nehmen könnte und dabei fällt immer wieder ein Name: „Portal“.

Parsons hat angedeutet, dass es einige Herzensprojekte aus seiner Kindheit gibt, für die er eine Ausnahme machen würde. Branchenbeobachter bringen ihn deshalb mit einer möglichen „Portal“-Verfilmung in Verbindung. Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Mit „Backrooms“ hat der erst 20-Jährige jedoch gezeigt, dass er ein Gespür für ungewöhnliche Stoffe und atmosphärisches Storytelling besitzt – Qualitäten, die auch zu „Portal“ passen könnten.

Zusätzliche Nahrung erhielt die Spekulation durch den Journalisten Kyle Buchanan. Er berichtete, Parsons habe ihm bereits im Mai gesagt, er befasse sich mit einem möglichen „Portal“-Projekt „mit viel Vorsicht und viel Neugier“. Eine konkrete Zusage klingt zwar anders, ein klares Dementi allerdings auch. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt die Sache daher reine Spekulation.