Backrooms startet weltweit stark

Der Internet-Horror „Backrooms“ aus dem YouTube-Kosmos entwickelt sich zum internationalen Kinoerfolg.

„Backrooms“ hat sich am ersten Wochenende nicht nur in den USA behauptet, sondern weltweit einen starken Kinostart hingelegt. Mit 118 Millionen US-Dollar zum Auftakt, Platz 1 in zahlreichen Ländern und neuen Bestmarken für A24 sorgt der Horrorfilm aktuell für Aufmerksamkeit an den internationalen Kinokassen.

Bemerkenswert ist dabei die Herkunft des Projekts: „Backrooms“ basiert auf einem Internet-Phänomen, das vor allem durch YouTube bekannt wurde. Der Erfolg zeigt erneut, wie digitale Trends zunehmend ihren Weg auf die grosse Leinwand finden. Weitere Kinostarts, darunter in der Schweiz, Deutschland und Frankreich, folgen in den kommenden Wochen.

Auch andere Titel behaupten sich im Rennen: „The Mandalorian and Grogu“ steht weltweit bei knapp 247 Millionen US-Dollar, verzeichnet inzwischen jedoch die üblichen Rückgänge nach dem Startwochenende. „Devil Wears Prada 2“ kommt nach fünf Wochen auf rund 642 Millionen US-Dollar und bleibt in vielen internationalen Märkten weiterhin ein gefragter Kinotitel.