ES ist bald zurück

Der kommende Horrorstreifen „Es: Willkommen in Derry“ hat einen frischen Trailer erhalten, der Fans noch tiefer in Stephen Kings albtraumhafte Welt führt.

Die Serie spielt im selben Universum wie der legendäre Roman und erweitert die düstere Vision, die Andy Muschietti bereits in den erfolgreichen Spielfilmen präsentierte. Ziel der Produzenten sei es, die finsteren Wurzeln der Stadt Derry zu ergründen – deshalb würde die Handlung bewusst rückwärts erzählt werden.

Geplant sind insgesamt drei Staffeln. Den Anfang macht Staffel eins, die am 27. Oktober 2025 startet. Aufgrund des positiven Feedbacks ist bereits von einer schnellen Produktion der zweiten Staffel die Rede, was Horror-Fans freuen dürfte.