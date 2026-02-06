Baldur’s Gate geht weiter

Von Gamepad auf den Bildschirm: HBO arbeitet an einer neuen Serie im „Baldur’s Gate“-Universum, mit klarem Fokus auf Fans von Rollenspielen und starken Stories.

Die geplante Serie soll nach den Ereignissen von „Baldur’s Gate 3“ ansetzen. Statt einer Nacherzählung soll euch eine eigenständige Fortsetzung mit bekannten und neuen Figuren erwarten, angesiedelt im „Dungeons & Dragons“-Kosmos.

Showrunner ist Craig Mazin, bekannt für Highlights wie „The Last of Us“ und „Chernobyl“. Er hat „Baldur’s Gate 3“ selbst im sogenannten Honor Mode durchgespielt, einem Permadeath-Modus, bei dem Fehler endgültig sind. Dazu kommt seine jahrelange Erfahrung als Dungeon Master, also Spielleiter bei „Dungeons & Dragons“. Fachlich sitzt er damit ziemlich sattelfest – eine gute Nachricht für die Fans.