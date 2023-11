Barbie: Trotz Erfolg keine Fortsetzung?

Der „Barbie“-Film hat in diesem Sommer die Kinokassen regiert. Trotz dieses riesigen Erfolges wird es aber vermutlich bei dem einen Film bleiben.

„Barbie“ war so erfolgreich, dass es nicht verwunderlich wäre, wenn das Studio über eine Fortsetzung nachdenken würde. Dem scheint laut Hauptdarstellerin Margot Robbie allerdings nicht so:

Ich denke, wir haben alles in diesen Film gesteckt. Wir haben ihn nicht für eine Trilogie oder so gebaut. Es war so, dass Greta alles in diesen Film gesteckt hat, also kann ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt“, so Robbie zu AP Entertainment.