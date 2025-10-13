Batman am Rande der Verzweiflung

Das „Batman“-Universum wächst weiter: Warner Bros. bringt mit „Knightfall“ eine der intensivsten Storylines des Dunklen Ritters als Animationsfilm zurück.

‘BATMAN: KNIGHTFALL’ multi-part animated film adaptation is in the works.



The first film will release in 2026. pic.twitter.com/eCYfmQOeul — Cartoon Base (@TheCartoonBase) October 10, 2025

Auf der New York Comic Con wurde offiziell bestätigt: „Batman: Knightfall“ erscheint als mehrteilige Animationssaga, deren erster Teil 2026 starten soll.

Damit taucht Warner Bros. Animation tief in eines der dunkelsten Kapitel von Batmans Geschichte ein. In „Knightfall“ wird Bruce Wayne an seine Grenzen getrieben, als Superschurke Bane sämtliche Insassen aus Arkham Asylum befreit – ein Plot, der körperlich wie psychisch alles abverlangt und dadurch genug Stoff für die Geschichte bietet.

Die Comic-Vorlage erschien zwischen 1993 und 1994 und markierte einen Wendepunkt im „Batman“-Mythos. Ein konkretes Release-Datum steht noch aus, doch die Vorfreude unter Fans dürfte bereits steigen.