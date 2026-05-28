Baywatch-Comeback mit Slow Motion und neuer Generation

„Baywatch“ hat in den 90ern TV-Geschichte geschrieben – jetzt kehrt die Kultserie zurück. Der erste Teaser macht direkt klar: Auch das Reboot setzt wieder auf Strand-Drama, rote Badeanzüge und die legendären Zeitlupenläufe.

Fox bringt „Baywatch“ Anfang 2027 mit Stephen Amell als neuem Captain Hobie Buchannon zurück. Statt das Konzept komplett neu zu erfinden, setzt die Serie auf eine moderne Version des Originals, inklusive Sonne, Lifeguard-Action und einem Cast aus TV-Stars und Social-Media-Persönlichkeiten. Unter dem Motto „same beach, new blood“ verfolgt Fox dabei einen deutlich klassischeren Ansatz als die humorvolle Kinoadaption von 2017, die beim Publikum eher verhalten ankam.

Die erste Staffel soll zwölf Episoden umfassen und startet Ende Januar 2027. Bis dahin steht vor allem eines fest: Slow Motion feiert offenbar ihr Comeback.