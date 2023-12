Beetlejuice 2: Tim Burton teilt Schnappschuss vom Set

Der nächste Film von Tim Burton ist abgedreht. Der Regisseur hat angekündigt, dass die Dreharbeiten zu „Beetlejuice 2“ abgeschlossen sind und hat auch direkt einen Schnappschuss vom Set veröffentlicht.

Mit einem Foto aus dem Wartezimmer der ikonischen Nichtwelt meldete sich Regisseur Tim Burton bei den Fans. Obwohl die Produktion aufgrund der Streiks in Hollywood unterbrochen wurde, sei der Film nun fertig, das heisst, die Aufnahmen können in die Postproduktion. Bis der Film in die Kinos kommt, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Bisher soll „Beetlejuice 2“ am 6. September 2024 Premiere feiern.

In der Fortsetzung von „Beetlejuice“ spielt Michael Keaton erneut seine Rolle an der Seite von Winona Ryder als Lydia Deetz und Jenna Ortega als Lydias Tochter Astrid. Monica Bellucci spielt Beetlejuices Frau, und Willem Dafoe übernimmt die Rolle eines gruseligen Gesetzeshüters in der Nichtwelt.