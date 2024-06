Beverly Hills Cop: Fünfter Film bereits in Planung

Eine Weile mussten sich Fans gedulden, doch Schauspieler Eddie Murphy nahm kürzlich seine Rolle als Axel Foley für „Beverly Hills Cop: Axel F“ wieder auf. Der Film ist noch gar nicht erschienen, trotzdem verrät Murphy ein süsses Geheimnis.

In Kürze geht „Beverly Hills Cop: Axel F“ bei Netflix an den Start und ein fünfter Film soll sich bereits in der Planung befinden, wie Eddie Murphy verraten hat.

Die Filmreihe hat es in den vergangenen Dekaden weit gebracht. Im Rückblick auf die Veröffentlichung des ersten Films im Jahr 1984 erzählte Murphy von seinen anfänglichen Zweifeln an dessen Erfolg, die jedoch durch die Reaktionen des Publikums zerstreut wurden – zum Glück der Fans.

In „Beverly Hills Cop: Axel F“ kehrt Detective Foley nach Beverly Hills zurück, nachdem das Leben seiner Tochter bedroht wurde. Sie, gespielt von Taylour Paige, verwickelt Foley in einen Fall in Kalifornien, was zu Konflikten mit Kevin Bacons LAPD-Beamten und einer Partnerschaft mit Joseph Gordon-Levitts Figur führt.

Der Film ist ab dem 3. Juli auf Netflix zu sehen.