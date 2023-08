Erste Bilder zu The Boy and the Heron

Nachdem Hayao Miyazakis neuester Film „The Boy and the Heron“, auch bekannt als „How Do You Live“ in Japan anlief, wird er bald auch in weiteren Ländern Premiere feiern. Erste Bilder gibt es jetzt schon zu sehen.

Check out our first look at Hayao Miyazaki's newest film, #TheBoyAndTheHeron.

In theaters later this year. pic.twitter.com/KKeMhE5isF — Fandango (@Fandango) August 14, 2023

Im Sommer feierte der neueste Ghibli-Film Premiere in Japan. Bevor dieser auch in weiteren Ländern anläuft, gibt es nun erste Bilder aus dem Film zu sehen. Diese geben einen Einblick in die typisch fantastischen Elemente des Schöpfers. Mit dem traditionellen Kunststil des Studios ist davon auszugehen, dass auch dieser Film visuell überzeugen wird.

Die Geschichte dreht sich um den zwölfjährigen Mahito Maki, der nach einem Schicksalsschlag auf das Land zieht. Dort stösst er auf einen mysteriösen Turm und einen sprechenden Reiher. Der junge Abenteurer macht sich daraufhin auf, die Geheimnisse des Turms aufzuklären. Dabei stösst er auf fantastische Kreaturen und Gefahren.

„The Boy and the Heron“ soll am 7. September auf dem Toronto International Film Festival 2023 laufen und später auch in den amerikanischen Kinos anlaufen. Wann auch Europa in den Genuss kommt, ist bisher nicht bekannt.